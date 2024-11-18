فريق عمل الفيلم السوداني "مدنياو" يحتفل بعرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتب-مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

احتفل فريق عمل وأبطال الفيلم السوداني "مدنياو" بعرضه ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45 هذا العام، وذلك مساء اليوم الاثنين بدار الأوبرا المصرية.

وحرص فريق عمل الفيلم الحضور على الريد كاربت والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

فيلم "مدنياااو" وثائقي تدور أحداثه حول ثلاثة شباب من السودان يكافحون لتغيير حياتهم في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تغييرات كبيرة خلال الثورة السودانية التي بدأت في 19 ديسمبر 2018. ماذا ينتظرهم؟.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".

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