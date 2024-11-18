"يمثل مصر في المسابقة الدولية".. نجوم وأبطال فيلم "دخل الربيع يضحك" يحتفلون بعرضه في القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- إسلام فاروق:

احتفل صناع وأبطال الفيلم المصري "دخل الربيع يضحك" بعرضه مساء اليوم الاثنين، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45 هذا العام، والذي يمثل مصر ضمن المسابقة الدولية.

وحرص نجوم وصناع الفيلم على حضور السجادة الحمراء على رأسهم المخرجة نهى عادل، سالي عبده، مختار يونس، رحاب عنان، ريم العقاد، كارول عقاد، منى النموري، وسام صلاح، وروكا ياسر، إلى جانب الإعلامية سهير جودة والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

تدور أحداث فيلم "دخل الربيع يضحك"، خلال فصل الربيع المعروف بطبيعته الخاصة، ويتناول أربع حكايات ما بين الأسرار والغضب والأحزان والدموع المخفية، وسط الضحكات الظاهرة، ولكن مع بداية ذبول الأزهار الزاهية، يأتي خريف غير متوقع ليختتم القصص.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".

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