بعد مشاركته في الجونة السينمائي.. عرض "الفستان الأبيض" في السينمات الأربعاء المقبل

كتب- مروان الطيب:

يحتفل أبطال وفريق عمل فيلم "الفستان الأبيض" بعرضه في دور العرض السينمائي يوم الأربعاء 20 نوفمبر، وذلك بعد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وكشفت الصفحة الرسمية لسينما "زاوية" على "إنستجرام" عن بدء عرض الفيلم ضمن برنامجها الأسبوعي يوم الأربعاء المقبل، ونشرت البوستر الرسمي للفيلم وعلقت عليه: "سعداء بالإعلان عن عرض فيلم الفستان الأبيض ابتداءًا من يوم الأربعاء 20 نوفمبر، بعد نجاحه في عرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي".

تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار درامي حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

فيلم "الفستان الأبيض" بطولة الفنانة ياسمين رئيس وسط مشاركة مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، ميمي جمال، تأليف وإخراج جيلان عوف.

ونجحت سينما "زاوية" خلال السنوات الماضية في حجز مكان خاص لها بدور العرض السينمائي في مصر حيث تقوم بعرض عدد من الأفلام السينمائية التي يتم عرضها بالعديد من المحافل العالمية ولا يتم عرضها بدور العرض السينمائي، إلى جانب تقديمها لعدد من البرامج السينمائية والتي تقدم خلالها العديد من الأفلام السينمائية الخاصة بالشباب في محاولة لتسليط الضوء على مواهبهم.

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