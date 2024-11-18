اليوم.. عرض فيلم "الذهب المر" ضمن مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

يعرض اليوم الاثنين 18 نوفمبر، فيلم "الذهب المر"، ضمن مسابقة أسبوع النقاد، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "الذهب المر" روائي تدور أحداثه في شمال تشيلي، حيث التعدين الحرفي المنقرض، تكافح مراهقة للحفاظ على استمرارية عمل العائلة، متحديةً صراع السلطة الأبوية.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 83 دقيقة، في تمام الساعة الثالثة عصرا على المسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج خوان أوليا، وإنتاج مشترك بين تشيلي، المكسيك، أوروجواي، ألمانيا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".