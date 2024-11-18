اليوم.. عرض عالمي أول للفيلم الأمريكي "مساعد" في مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

يشهد اليوم الاثنين 18 نوفمبر، عرض عالمي أول للفيلم الأمريكي "مساعد"، ضمن برنامج العروض الخاصة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "مساعد" روائي تدور أحداثه حول كاتب يعمل أستاذاً مساعداً في كلية محلية يقتنع بأنه يمكن الاستغناء عنه من قبل النظام، وعليه أن يقرر خطوته التالية.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 82 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساء بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج رون ناجور.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".