اليوم.. عرض "وحشتيني" ضمن أفلام "صنعت في مصر" في مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

يشهد، اليوم الاثنين 18 نوفمبر، عرض فيلم "وحشتيني"، ضمن أفلام صنعت في مصر وهي (أفلام جرى تصويرها فى مصر حديثًا)، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "وحشتيني" روائي تدور أحداثه بعد ٢٠ عامًا من الغياب، تعود سو إلى وطنها مصر لرؤية والدتها المنفصلة عنها فيروز، الارستقراطية وغريبة الأطوار. تنطلق سو في رحلة مفاجئة من القاهرة إلى الإسكندرية، وتعيد الاتصال بأحبائها وتواجه ذكريات مذهلة ومؤلمة لتتصالح مع ماضيها، وتصبح أخيرا المرأة القوية التي يجب أن تكونها.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 95 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساء بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج تامر رجلي، وإنتاج مشترك بين سويسرا، فرنسا، قطر، مصر.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".