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اليوم.. عرض فيلم "2 يناير" ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

11:00 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

فيلم 2 يناير

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كتبت- منى الموجي:

يعرض، اليوم الاثنين 18 نوفمبر، الفيلم المجري "2 يناير"، ضمن المسابقة الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "2 يناير" روائي، وضمن أحداثه تترك كلارا زوجها، وتساعدها صديقتها آجي. يقومان بإجراء سبع جولات بالسيارة. رغم أنهما يسلكان نفس الطريق ذهابًا وإيابًا في كل مرة، إلا أن كل جولة تكون مختلفة.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 86 دقيقة، في تمام الساعة الثالثة عصرا، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج صوفيا سيلاجي.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولى للمنتجين بباريس "FIAPF".

فيلم 2 يناير مهرجان القاهرة السينمائي المسابقة الدولية
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