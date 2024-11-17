حسام داغر يعلن مشاركته في الفيلم السينمائي الأمريكي "40 يوم".. صورة

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان حسام داغر، انتهائه من تصوير فيلم أمريكي بأسم "40 يوم"، والذي تم تصويره في الولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر عرضه العام المقبل.

ونشر حسام بوستر للفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أتشرف بالاعلان عن الفيلم السينمائي العالمي. (40days) بعد الانتهاء من تصويره بالكامل في الولايات المتحدة الأمريكية على مدار شهرين بهوليوود لوس انجلوس، الفيلم سيناريو و إخراج المخرج المصري الأمريكي د.بيتر تيكلا ومدير التصوير العالمي الهندي شاهان روو ".

وأضاف: "فيلم ٤٠ يوم فيلم فكرة mira victor عن قصص حقيقية عن الهجرة غير الشرعية لأمريكا عن طريق حدود المكسيك، وأسم الفيلم هو فترة الأحداث اللي تستغرقها الرحلة المؤلمة لمدة 40 يوماً عبر الحدود من كولومبيا و مروراً بنيكاراجوا عبوراً بالمكسيك لدخول الولايات عن طريق ولاية كاليفورنيا".

وأكمل: "موضوع الهجرة غير الشرعية لأمريكا هو موضوع الساعة، وتدور الأحداث حول رجل مصري وزوجته الحامل الذي يحاول العبور عبر رحلة الموت بين الغابات والأنهار والجبال بحثاً عن مستقبل أفضل لابنه القادم، ويتقابل خلال الرحلة مع العديد من الجنسيات الباحثة عن الحلم الامريكي، وتربطهم ببعض علاقات إنسانية متعددة، الفيلم بطولة العديد من الممثلين من أمريكا وأمريكا اللاتينية والهند وأرمينيا وأفريقيا مما يجعل الفيلم ناطق بالعديد من اللغات، تربطه الترجمة الإنجليزية لمصداقية الاحداث، ومتوقع نزول الفيلم في دور السينما الامريكية في بداية 2025 ".

وأتم:"قريبا تريلر الفيلم والإعلان عن المنصة الحاضنة له والإعلان عن موعد عرضه في دور السينما المصرية والعربية، خطوة مهمة جدا في حياتي الفنية وقفزة كبيرة لي في السينما الأمريكية العالمية، دعواتكم بالتوفيق".



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