زينة عبدالباقي لـ"مصراوي": مكانة مهرجان القاهرة السينمائي كبيرة وتمنيت يراني كمخرجة

كتبت- منى الموجي:

عبرت المخرجة زينة عبدالباقي، عن سعادتها بعرض فيلمها "مين يصدق؟" ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45، لافتة إلى أنه كان حلم من أحلامها.

وتابعت في تصريح خاص لـ"مصراوي": "كان أحد أحلامي منذ زمن بعيد التواجد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقبل عامين عملت كمخرجة (الميديا) الخاصة بالمهرجان، وكنت أمازح فريق العمل، وأقول لهم العام المُقبل، سوف أشارك بفيلم من إخراجي وستقومون بالتصوير معي، وبالفعل أصريت وضغط فريق الفيلم على نفسه حتى نلحق وكنا طوال الوقت نرى هذا الهدف أمامنا".

وأضافت زينة "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي له مكانة كبيرة، وارتبطت به منذ صغري إذ كنت حريصة على مشاهدة الأفلام وأحب الأجواء الخاصة به وأحب الناس الذين يعملون في هذا المجال، وكنت أتمنى أن يراني المهرجان كمخرجة، وعند استقبالي مكالمة إخباري بالمشاركة بكيت".

فيلم "مين يصدق؟" روائي تدور أحداثه حول "نادين" التي تتخلص من حالة الفراغ التي تعيشها، بالتعرف على شاب محتال يُدعى باسم، الذي يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتشارك نادين باسم في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

زينة هي ابنة الفنان الكبير أشرف عبدالباقي، والذي يشارك في إنتاج الفيلم، ويظهر كضيف شرف، كما يشارك عدد كبير من الفنانين في العمل، بينهم: شريف منير، أحمد رزق، جيدا منصور ويوسف عمر، عارفة عبدالرسول، سليمان عيد.