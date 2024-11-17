صدقي صخر أفضل ممثل عن "أقولك على سر؟" بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما

كتبت- منى الموجي:

حصل الفنان صدقي صخر على جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم القصير أقولك على سر؟ ضمن فعاليات المهرجان المصري الأمريكي للسينما.

نال الفيلم تنويه خاص من لجنة التحكيم إلى جانب جائزة أفضل ممثل للفنان صدقي صخر.

وفي سياق آخر، يعرض لصدقي صخر في الوقت الحالي مسلسل رقم سري، الذي يقدم فيه دور لطفي عبود المحامي، والعمل من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، نادين أحمد، أحمد الرافعي، عمرو وهبة، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد عبدالتواب.

ويعرض لصدقي صخر في الوقت الحالي الجزء الثاني من بودكاست كلام عائلي، الذي يستضيف فيه عدد كبير من النجوم للحديث عن عائلاتهم والعلاقات والأولاد والزواج وغيرها من مواضيع اجتماعية، ومن أبرزهم: أشرف عبدالباقي وفيفي عبده وغيرهم.

وانتهى صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان، والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

كما شارك صدقي صخر في السباق الرمضاني ٢٠٢٤ بثلاثة أعمال فنية، هي: كامل العدد +1 ومسلسل فراولة ومسلسل لانش بوكس.