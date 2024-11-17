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اليوم.. عرض فيلم "حب صغير" ضمن البانوراما الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

11:36 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

فيلم حب صغير

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كتبت- منى الموجي:

يشهد اليوم الأحد 17 نوفمبر ، عرض الفيلم الإسباني "حب صغير"، ضمن البانوراما الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "حب صغير" روائي تدور أحداثه حول تُجبر الأم وابنتها على قضاء الصيف معًا بسبب تعرض الابنة لحادث. وعلى الرغم من حبهما لبعضهما، إلا أنهما لا تتحملان بعضهما البعض، لذا سيتعين عليهما تعلم تقبل بعضهما، وهي تجربة ستقودهما إلى رحلة مليئة بالتفاهم.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 90 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساء، بسينما الزمالك 2، وهو من إخراج سيليا ريكو كلافيلينو.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

فيلم حب صغير مهرجان القاهرة السينمائي عروض الافلام
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