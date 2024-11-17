إعلان

اليوم.. عرض فيلم "ديسكو أفريقيا" ضمن البانوراما الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

10:47 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

فيلم ديسكو أفريقيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

يشهد اليوم 17 نوفمبر، عرض فيلم "ديسكو أفريقيا : قصة مدغشقر"، ضمن البانوراما الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "ديسكو أفريقيا : قصة مدغشقر" روائي تدور أحداثه حول كوامي، شاب في العشرين من عمره، يكافح لكسب عيشه من خلال العمل في مناجم الياقوت السرية. في خطوة غير متوقعة، يعود إلى مسقط رأسه حيث والدته وأصدقاؤه القدامى. يجد كوامي نفسه في مواجهة الفساد الذي يعصف ببلاده، ويضطر لاتخاذ العديد من الخيارات المصيرية.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 81 دقيقة، في تمام الساعة الثالثة عصرا، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج لوك رازنجاونا، وهو إنتاج مشترك بين مدغشقر، قطر، فرنسا، ألمانيا، جنوب أفريقيا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

فيلم ديسكو أفريقيا مهرجان القاهرة السينمائي دار الأوبرا المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اليوم.. عرض فيلم "حب صغير" ضمن البانوراما الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي

إعلان

إعلان

رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة
تعديل قانون الإيجار القديم.. 6 توجيهات عاجلة من رئيس النواب
36 صورة تكشف أحدث شكل لمحطات ومسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط "القاهرة - الإسكندرية" بداية ديسمبر
رئيس الوزراء يفتتح معرض "Cairo ict" نيابة عن الرئيس السيسي
الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة