أمير المصري يروج لفيلم "في الكاميرا" قبل عرضه في القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان أمير المصري الترويج لفيلمه "في الكاميرا" الذي يعرض ضمن قسم "عروض خاصة" بفعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشر أمير ملصق خاص بعرض الفيلم في المهرجان عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وأوضح أن الفيلم سيتم عرضه على يومين الأول يوم الأحد 17 نوفمبر في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، واليوم الثاني 19 نوفمبر في سينما الزمالك.

وتدور أحداث فيلم In Camera عن ممثل شاب يتعرض لمجموعة من اختبارات التمثيل الكارثية للحصول على فرصة ولكن يواجه سلسلة من الرفض حتى يقرر خوض رحلة البحث عن دور جديد يلعبه، الفيلم من تأليف وإخراج نقاش خالد والذي يعتبر العمل الأول له كمخرج، الفيلم من بطولة أمير المصري، نبهان رضوان، روري فليك بيرن، حسينة رجا.

ويذكر أن، أمير المصري حصد ردود فعل إيجابية وإشادات نقدية عن دوره في الفيلم البريطاني الذي كان العرض الأول له في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بدورته الـ 57 ضمن مسابقة Proxima.

وفي سياق آخر، يصور أمير المصري حالياً فيلم Giant، ويسرد العمل قصة صعود الملاكم الأمير نسيم حميد من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمة كل ذلك في مواجهة الإسلاموفوبيا والعنصرية في الثمانينيات والتسعينيات في بريطانيا.

ويضم فيلم Giant مع أمير المصري عدد كبير من النجوم أبرزهم االنجم العالمي بيرس بروسنان ويشارك في الإنتاج سيلفستر ستالون.

اقرأ أيضا:

هالة صدقي ترقص مع مي عمر وماجد المصري بنهاية تصوير"إش إش" (صور وفيديو)



