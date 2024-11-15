اليوم.. عرض فيلم "عندما رن الهاتف" ضمن المسابقة الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

يعرض اليوم الجمعة 15 نوفمبر، فيلم "عندما رن الهاتف"، ضمن المسابقة الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "عندما رن الهاتف" روائي تدور أحداثه من خلال مكالمة هاتفية هامة، تتأرجح لانا، البالغة من العمر أحد عشر عامًا، بين الذكريات، حيث تمحو المكالمة الهاتفية بلدها بالكامل، وكذلك تاريخها وهويتها. ماذا تفعل لانا لمواجهة كل هذا؟



ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 74 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساءً، بسينما الزمالك 1، وهو من إخراج إيفا راديفويفيتش ، وإنتاج صربيا، الولايات المتحدة.



وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".