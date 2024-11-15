اليوم.. عرض فيلم "الشاهدة" ضمن البانوراما الدولية في مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

يعرض، اليوم الجمعة 15 نوفمبر، فيلم "الشاهدة"، ضمن البانوراما الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "الشاهدة" روائي تدور أحداثه في إيران، تشهد تارلان، المعلمة المتقاعدة في الرقص، جريمة قتل ارتكبها شخصية بارزة في الحكومة. عندما ترفض الشرطة التحقيق، يتعين على تارلان أن تختار بين الاستسلام للضغوط السياسية أو المخاطرة بسمعتها وسبل عيشها من أجل السعي لتحقيق العدالة.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 100 دقيقة، في تمام الساعة الثالثة عصرا، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج نادر صيفار وإنتاج مشترك بين ألمانيا، النمسا.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".