عرض "أرزة" و"وين صرنا".. تعرف على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الجمعة

كتبت- منى الموجي:

يواصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعاليات دورته الـ45 المتنوعة بين عروض الأفلام وجلسات حوارية تستضيف نجوم وصنّاع الفن، وأخرى نقاشية تهتم بقضايا الفن المختلفة، ويشهد يوم الجمعة 15 نوفمبر عددا كبيرا من الفعاليات، أبرزها:

في الثانية عشرة ظهرا يشاهد جمهور المهرجان فيلم أسد الصحراء ضمن برنامج الأفلام الكلاسيكية، في المسرح الكبير، وفي الثالثة عصرا يتم افتتاح سوق مهرجان القاهرة السينمائي بحضور رئيس المهرجان حسين فهمي ومديره عصام زكريا.

وفي الرابعة عصرا تُقام جلسة تحت عنوان الهيئات السينمائية الوطنية العالمية- إنتاج الأفلام عبر الحدود، لحاملي بطاقات المهرجان فقط، بحضور خالد الخوري، هشام عبدالخالق، كوستاس فيريس، سينال زانغ، أحمد بدوي.

وفي السادسة مساء ضمن برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة، يشاهد جمهور المهرجان فيلم برج القوة، ويعقبه ندوة، بحضور صناعه، وفي نفس التوقيت، يتم عرض فيلم من مسابقة آفاق السينما العربية بعنوان وين صرنا، للمخرجة والفنانة درة، وذلك في المسرح الكبير، وعقب العرض تُقام ندوة لمناقشة الفيلم.

كما يُعرض من برنامج آفاق السينما العربية فيلم "حكايات من غزة" في السادسة مساء، على المسرح الصغير، وبعدها يتم تنظيم جلسة أسئلة، وضمن المسابقة الدولية يُعرض فيلم من بنجلاديش بعنوان عزيزي مالوتي، ثم ندوة لصناع الفيلم وذلك في المسرح الكبير في تمام الساعة 9 مساء.

جمهور المهرجان على موعد مع عرض الفيلم اللبناني أرزة ضمن برنامج آفاق السينما العربية، في التاسعة مساء، على المسرح الصغير، بحضور مخرجته ميرا شعيب، والفنانة دياموند بوعبود، وكاتي يونس، والكاتب لؤي خريس.

جدير بالذكر أن المهرجان يكرم في دورته الـ45 النجم الكبير أحمد عز ويمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، المخرج الكبير يسري نصر الله ومنحه جائزة الهرم الذهبي.