طرح الإعلان الرسمي لفيلم الحريفة 2 الريمونتادا.. وهذا موعد عرضه في السينمات

كتب - معتز عباس:

طرحت الشركة المنتجة الإعلان الرسمي لفيلم الحريفة 2 - الريمونتادا، بطولة الفنان نور النبوي.

ونشر نور النبوي، مقطع فيديو للإعلان الرسمي لفيلم الحريفة 2، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "اللي جاي مجاش زيه.. توكلنا على الله، الإعلان الرسمي لفيلم الحريفة٢ الريمونتادا، ٤ ديسمبر في جميع دور العرض في مصر، و٥ ديسمبر في الوطن العربي".

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فيلم "الحريفة 2"، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة"، عبدالرحمن محمد، فراس سعيد، ريما مصطفى، كريمة منصور، سليم هاني، تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعد.

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