اليوم.. عرض الفيلم الأمريكي "هنا" في مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

يعرض اليوم الخميس 14 نوفمبر، الفيلم الأمريكي الروائي "هنا"، التابع للقسم الرسمي خارج المسابقة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "هنا" تدور أحداثه في فلك عدد من العائلات التي يربطها مكان واحد يقطنون فيه، حيث تنتقل القصة عبر الأجيال، موثقة أكثر التجارب الإنسانية ارتباطًا.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 104 دقيقة، في تمام الساعة 9 مساءً، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج روبرت زيميكس .

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.