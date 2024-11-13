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يسري نصر الله يؤكد ارتباكه بسبب تكريمه في "القاهرة السينمائي" ويخطئ باسم حسين فهمي

10:20 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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  • عرض 3 صورة
    يسري نصر الله يؤكد ارتباكه بسبب تكريمه في ''القاهرة السينمائي'' ويخطئ باسم حسين فهمي
  • عرض 3 صورة
    يسري نصر الله يؤكد ارتباكه بسبب تكريمه في ''القاهرة السينمائي'' ويخطئ باسم حسين فهمي
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كتبت- منى الموجي:

تعرض المخرج يسري نصر الله لموقف محرج، إذا أخطأ في اسم رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي، وناداه باسم حسن، قبل أن يتدارك الخطأ، ويؤكد أنه مرتبك بسبب تكريمه اليوم ومنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

وقال يسري الذي استقبل الحضور في القاعة استقبالا حافلا بالتصفيق وقوفا: "فعلا إحنا حراس السينما الخاصة بنا"، وأعرب عن سعادته بترشيحه من قبل حسين فهمي وأمير رمسيس، الدورة المؤجلة للتكريم، مبديا سعادته بتكرار الترشيح هذا العام.

وعبر عن حبه للسينما ووجه تحية من قلبه لزملائه الفنانين الفلسطينيين شكرا ليكم وشكرا للسينما.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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