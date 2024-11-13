"نتفليكس" تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وتعرض "موعد مع الماضي"

كتبت- منى الموجي:

تشارك منصة "نتفليكس" الرائدة في مجال الترفيه عالميا، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقرر افتتاح دورته الخامسة والأربعين مساء اليوم، بعرض حصري لمسلسلها العربي "موعد مع الماضي".

يعكس المسلسل، الذي يجمع نخبة من أبرز نجوم الشاشة المصرية، حكايات إنسانية مشوقة تتنقل بين الحاضر والماضي، وتتناول قضايا اجتماعية مؤثرة.

بالإضافة إلى ذلك، تنظم "نتفليكس" ورشة عمل متخصصة لخبراء صناعة السينما، حيث سيتاح للمشاركين فرصة تعلم مهارات وتقنيات الكتابة وصناعة الأفلام من محترفين في المجال. وتعدّ هذه الفعالية فرصة فريدة لصنّاع المحتوى والكتاب الطموحين والمخرجين لتطوير مهاراتهم، والإلهام لصناعة قصص جديدة تواكب العصر.





17 نوفمبر، الساعة 11:00 صباحًا - فندق سوفيتيل

دورة تدريبية في تقديم المشاريع - "عرض المشروع في 20 دقيقة".

كريستوفر ماك، مدير مبادرة Grow Creative



ستزود هذه الورشة الكتّاب وصانعي الأفلام الطموحين بالمهارات اللازمة لبناء عرض مشروع قوي ومؤثر في غضون 20 دقيقة فقط، مع التركيز على تحقيق الوضوح التام في تقديم الفكرة، وضمان تأثيرها العميق، بالإضافة إلى استراتيجيات التميز في ساحة الترفيه التنافسية.





17 نوفمبر، الساعة 6:00 مساءً - دار الأوبرا المصرية

عرض حلقتين من "موعد مع الماضي" (الحلقة 1 و2)، بحضور طاقم عمل متميز يضم آسر ياسين، محمود حميدة، شريف سلامة، شيرين رضا، هدى المفتي، وصبا مبارك.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى ٢٢ نوفمبر، وتختتم بحفل يشهد إعلان الأفلام الفائزة في مسابقة المهرجان المختلفة.