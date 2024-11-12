العرض العالمي الأول لفيلم "سلمى وقمر" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

كتبت- منال الجيوشي

ينطلق فيلم سلمى وقمر للمخرجة عهد كامل في عرضه العالمي الأول بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي (من 5 إلى 14 ديسمبر) ضمن قسم روائع عربية الذي يركز على القصص الأكثر جاذبية في المنطقة، إلى جانب الأصوات الرائدة والمواهب البارزة.

تدور أحداث الفيلم في جدة، خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث تتشكل رابطة صداقة غير معهودة بين فتاة سعودية وسائقها السوداني، تُختبر هذه الصداقة عندما تبدأ الفتاة في تولي دفة القيادة.

تلقى الفيلم دعمًا من ملتقى القاهرة السينمائي (جائزة New Black وجائزة The Cell)، وصندوق البحر الأحمر، وصندوق جلوبال سكرين في المملكة المتحدة.

الفيلم من تأليف وإخراج عهد كامل، وبطولة رولا دخيل الله، ومصطفى شحاتة الذي اشتهر بدور البطولة الأولى له في الفيلم الحائز على جوائز عالمية ستموت في العشرين، ورنا علم الدين، وقصي خضر.

يضم فريق العمل أيضًا المخرج السوداني أمجد أبو العلاء، مخرج فيلم ستموت في العشرين والمنتج للفيلم لمرشح اليمن الرسمي لجائزة الأوسكار المرهقون، بالإضافة إلى الفيلم السوداني الرائد وداعًا جوليا.