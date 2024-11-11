"ذبذبات من غزة" و"وراء الشمس" يحصدان 3 جوائز في مهرجان سينيميد مونبلييه بفرنسا

إيرادات الأحد.. "الهوى سلطان" الأول و"دراكو رع" في المركز الأخير

كتبت- منى الموجي:

سيطرت السينما العربية على النصيب الأكبر من جوائز الدورة الـ46 مهرجان سينيميد مونبلييه للفيلم المتوسطي بفرنسا، وفاز فيلمان قصيران بثلاث جوائز في المسابقة الرسمية.

فاز فيلم ذبذبات من غزة للمخرجة رحاب نزال بجائزة جازيت الجمهور وجائزة شباب مدينة مونبلييه، وفاز فيلم وراء الشمس للمخرج ريان مسيردي بتنويه خاص من لجنة التحكيم، كما فاز الفيلم الروائي الطويل إلى أرض مجهولة للمخرج الفلسطيني الدنماركي مهدي فليفل بجائزة الأنتيجون الذهبي للمهرجان.

عن ذبذبات من غزة

ذبذبات من غزة فيلم وثائقي للمخرجة الفلسطينية رحاب نزال والشخصيات الرئيسية،هم أماني عز الدين، موسى ومصطفى سمّور، إسراء أبو عصر، مهند وآلما أبو العطا. وهو فيلم يقدم لمحة عن حياة الأطفال الصم في أراضي غزة الساحلية المستعمرة والمحاصرة، يحكي الأطفال شهادات عن مواجهتهم للقصف والوجود المستمر للطائرات بدون طيار في سمائهم.

عُرض الفيلم في عدة مهرجانات أخرها مهرجان لندن السينمائي حيث حصل على جائزة أفضل فيلم قصير.

عن وراء الشمس

وراء الشمس للمخرج ريان مسيردي وبطولة سنية فيدي وباللمن عبدالملك، وتدور أحداثه في ثمانينات القرن الماضي، إذ تنضم فتاة صغيرة إلى عائلتها في رحلة حنين إلى الجزائر، موطنهم الأصلي، لاستكشاف جذورهم وإعادة اكتشاف ذكريات عزيزة. وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي.