إيرادات الأحد.. "الهوى سلطان" الأول و"دراكو رع" في المركز الأخير

"ذبذبات من غزة" و"وراء الشمس" يحصدان 3 جوائز في مهرجان سينيميد مونبلييه

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 11 فيلم، على إيرادات شباك التذاكر، هي: الهوى سلطان، وداعا حمدي، آل شنب، المخفي، عاشق، X مراتي، اللعب مع العيال، دراكو رع، عصابة الماكس، رفعت عيني للسما، ولاد رزق 3، وحققت الأفلام الـ11، أمس الأحد 10 نوفمبر، إيرادات بلغت 2 مليون و485 ألفا و644 جنيها، وزعت على النحو التالي..

الهوى سلطان

فاز فيلم الهوى سلطان بالمركز الأول ليحتل صدارة شباك التذاكر، محققا 2 مليون و110 آلاف و211 جنيها.

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.

آل شنب

أما المركز الثاني فكان من نصيب فيلم آل شنب بعد تحقيقه 97 ألفا و365 جنيها.

"آل شنب" تأليف وإخراج آيتن أمين، بطولة ليلى علوي، سوسن بدر، أسماء جلال، لبلبة، هيدي كرم، خالد سرحان، ومحمود البزاوي.

وداعا حمدي

حصل على المركز الثالث فيلم "وداعا حمدي"، وحقق 96 ألفا و829 جنيها.

"وداعا حمدي" تأليف السيد عبدالنبي، إخراج محمود زهران، بطولة آية سماحة، شيرين رضا، إنجي المقدم، علي الطيب.

المخفي

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "المخفي"، والذي حقق 53 ألفا و563 جنيها.

"المخفي" تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد الشورى، بطولة عمرو عبدالجليل، بدرية طلبة، أحمد سلطان، محمود حافظ، محمد محمود.

X مراتي

ذهب المركز الخامس لفيلم X مراتي بعد تحقيقه 49 ألفا و314 جنيها.

إكس مراتي تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، بطولة محمد ممدوح، هشام ماجد، أمينة خليل، خالد كمال، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

اللعب مع العيال

واحتل المركز السادس فيلم "اللعب مع العيال" محققا 30 ألفا و196 جنيها.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

رفعت عيني للسما

وجاء في المركز السابع فيلم "رفعت عيني للسما"، بعد تحقيقه 15 ألفا و577 جنيها.

"رفعت عيني للسما" إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، ويحكي قصة فتيات من صعيد مصر، تسعى كل واحدة منهن لتحقيق حلمها.

عصابة الماكس

وحصل على المركز الثامن فيلم عصابة الماكس والذي حقق 14 ألفا و686 جنيها.

"عصابة الماكس" تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، حاتم صلاح.

عاشق

حقق فيلم عاشق إيرادا بلغ 12 ألفا و115 جنيها، ليحتل المركزالتاسع.

"عاشق" تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، وتطل من خلاله هنا الزاهد كضيف شرف، والعمل من إنتاج أحمد السبكي.

ولاد رزق

وكان المركز العاشر من نصيب الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، وحقق 3 آلاف و942 جنيها.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.

دراكو رع

أما المركز الـ11 والأخير فحصل عليه فيلم "دراكو رع" وبلغ إيراده 1846 جنيها.

"دراكو رع" تأليف خالد منصور ومحمود الفار وشادي ألفونس، إخراج كريم أبو زيد، بطولة شادي ألفونس وخالد منصور، يارا عزمي وداليدا خليل، وملك بدوي.