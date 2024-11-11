مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن أفلام "روائع العالم" مجموعة العروض الدولية بدورته الرابعة

إيرادات الأحد.. "الهوى سلطان" الأول و"دراكو رع" في المركز الأخير

كتبت- منى الموجي:

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن اختيار 11 فيلماً ضمن مجموعة العروض السينمائية العالمية لدورته الرابعة المقرر عقدها في "البلد" جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024. وتضم المجموعة باقة مختارة ومتنوعة من الأفلام العالمية من مختلف أنحاء العالم.

تحتفي مجموعة العروض السينمائية الدولية بروائع الفن السابع من جميع أنحاء العالم، مقدمة مجموعة من الأفلام المميزة التي تحمل توقيع أشهر المخرجين وأساطير صناعة الأفلام العالمية. وتقدم المجموعة هذا العام باقة من أكثر الأعمال السينمائية ترقباً، التي تُعرض لأول مرة في العالم العربي، بما في ذلك العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفيلم "ماريا" للمخرج بابلو لاراين وبطولة أنجلينا جولي، الحائزة على جائزة الأوسكار، بدور ماريا كالاس؛ وفيلم "مودي - ثلاثة أيام على جناح الجنون" بدعم من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وإخراج جوني ديب؛ بالإضافة إلى الفيلم الدرامي الكوميدي الرومانسي "نحن نعيش في الزّمن"، بطولة النجمين المرشحين لجائزة الأوسكار أندرو جارفيلد وفلورنس بوغ.

كما تسلط مجموعة العروض السينمائية الدولية الضوء على مجموعة من الأفلام الوثائقية الملهمة، وأساليب السرد غير المسبوقة، والأفلام التجريبية التي تتحدى المفاهيم السينمائية والسردية التقليدية، بما في ذلك فيلم "رايفنز" للمخرج مارك جيل، الذي يسرد قصة الحب الملحمية بين المصور الياباني الشهير ماساهيسا فوكاسي وزوجته يوكو؛ والفيلم الوثائقي المؤثر "حالة من الصّمت " للمخرج سانتياغو مازا، الذي يتتبع رحلة مؤلمة لأربعة صحفيين يواجهون المخاطر للكشف عن الفساد الممنهج في المكسيك.

وتركز مجموعة العروض السينمائية الدولية هذا العام على تقديم قصص من ثقافات وخلفيات متنوعة مختارة، من بينها فيلم "أربعون فدان" للمخرج الكندي آر تي ثورن، والذي يأخذنا في رحلة شيقة لعائلة من المزارعين من أصول أفريقية هاجرت بسبب الحرب الأهلية الأمريكية التي نشبت بعد كارثة المجاعة، لتواجه آكلي لحوم البشر الذين يسعون للاستيلاء على مزرعتها ومواردها؛ وفيلم "السيد أزنافور" الذي يستعرض حياة المغني الأسطوري الفرنسي الأرمني شارل أزنافور؛ بالإضافة إلى فيلم "ك - بوبس"، أول عمل للمخرج الحائز على جائزة غرامي ثماني مرات أندرسن باك، والذي يحمل نكهة كوميدية عائلية مميزة، حيث يمزج بين ثقافتي الهيب هوب والكيبوب.

وبهذه المناسبة، قال كليم أفتاب، مدير البرامج الدولية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في بيان صحفي: "تتضمن مجموعة العروض السينمائية الدولية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أفلاماً لنخبة من ألمع وأشهر المخرجين والممثلين في العالم، بما في ذلك فيلم (نابولي – نيويورك) الذي يجسد رؤية العبقري فيديريكو فليني؛ وفيلم _أربعون فدان)، العمل الروائي الأول للمخرج آر تي ثورن، الذي يستعرض بأسلوب درامي مشوق تحديات وتجارب المجتمعات الأفريقية والسكان الأصليين في أمريكا. لذا يمكننا أن نقول بكل فخر أننا نقدم أفضل ما أنتجته صناعة السينما العالمية لجمهورنا في جدة، ونتطلع بشغف لعرض هذه الأعمال لأول مرة في بيت السينما الجديد".

تُقام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر 2024.

مجموعة العروض السينمائية الدولية

السيد أزنافور

إخراج مهدي إيدير، وغران كور مالاد (فرنسا)

يتناول الفيلم مسيرة المغني وكاتب الأغاني والممثل الفرنسي الأرمني الشهير شارل أزنافور، بدءاً من الصفر ووصولاً إلى عرش الشهرة والنجومية.

أربعون فدان

إخراج آر تي ثورن (كندا)

في مستقبل يرزح تحت وطأة المجاعة، تكافح هايلي فريمان وعائلتها المختلطة من الأصول الأفريقية والسكان الأصليين من أجل حماية مواردهم من ميليشيا شرسة تسعى للاستيلاء على مزرعتهم البالغة 40 فداناً.

نحن نعيش في الزّمن

إخراج جون كرولي (فرنسا، المملكة المتحدة)

تدور أحداث الفيلم حول حياة طاهية بارعة تتقاطع دروبها مع حب حياتها، ولكن يشاء القدر أن تتلقى خبر إصابتها بمرض السرطان في المرحلة الأخيرة منه. فكيف ستقضي أيامها الأخيرة؟

ك - بوبس

إخراج أندرسن باك (الولايات المتحدة)

تدور أحداث الفيلم حول التحديات التي يواجهها كل من الأب والابن في مسعاهم نحو النجاح في عالم الموسيقى، حيث يتبين أن الطريق إلى قمة الروك أند رول محفوف بالعقبات.

كرافن الصياد

إخراج جي سي شاندور (الولايات المتحدة)

يتناول الفيلم فكرة أن الأشرار لا يولدون، بل يصنعهم المجتمع.

ماريا

إخراج بابلو لاراين (إيطاليا، ألمانيا، الولايات المتحدة)

في عمل مُذهل من إخراج المبدع بابلو لاراين، تجسد أنجلينا جولي، الحائزة على جائزة الأوسكار، شخصية ماريا كالاس، المغنية الأسطورية الشهيرة في أيامها الأخيرة، بينما تصفي حساباتها مع هويتها وحياتها.

نابولي - نيويورك

إخراج غابرييل سالفاتوريس (إيطاليا)

في فترة ما بعد الحرب، يشرع الطفلان، كارمين وسيلستينا، في رحلة سرية على متن سفينة متجهة إلى نيويورك، حيث سيكتشفان فيها معنى الوطن.

حالة مفاجئة من عيد الميلاد

إخراج بيتر تشيلسوم (إيطاليا)

يتناول الفيلم فكرة أن الحب هو أساس عيد الميلاد، فعندما يحضر الحب يحضر العيد.

رايفنز

إخراج مارك جيل (فرنسا، اليابان، إسبانيا، بلجيكا)

يستعرض الفيلم حياة المصور الشهير ماساهيسا فوكاسي، الذي يعيش قصة حب مؤلمة مع زوجته يوكو، في اليابان في فترة ما بعد الحرب، حيث يخيم على حياتهم شخصية شبح ترمز إلى الاضطرابات الداخلية التي يعيشها فوكاسي.

حالة من الصمت

إخراج سانتياجو مازا (المكسيك)

يروي هذا الفيلم حياة أربعة صحفيين شجعان خاطروا بحياتهم في سبيل السعي وراء الحقيقة والشفافية.

ماي واي

إخراج تييري تيستون، وليزا أزويلوس (فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية)

يستعرض الفيلم الوثائقي "طريقي"، الذي تروي أحداثه جين فوندا، القصة الشيقة التي تكمن وراء هذه الأغنية الأسطورية وما مرت به مغنيتها في رحلتها إلى عالم الشهرة.

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة. كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.