العرض العالمي الأول لفيلم "ضي" بحفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت- منى الموجي:

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين 11 نوفمبر في مقره الجديد في جدة التاريخية، عن اختيار فيلم "ضي" ليكون الفيلم الافتتاحي لدورته الرابعة، إذ سيشهد العرض العالمي الأول.

الفيلم، الذي يمثل إنتاجًا مصريًا سعوديًا مشتركًا، يتناول مجموعة من الموضوعات والقيم المؤثرة، مثل التسامح والطموح وتأثير الموسيقى. يمكن للجماهير السينمائية الاستمتاع بهذا العمل مع انطلاق فعاليات المهرجان في 5 ديسمبر 2024، في دورة استثنائية تحمل شعار "للسينما بيت جديد".

ويروي الفيلم قصة طفل نوبي عمره 11 عاماً يعاني مرض المهق (الناتج عن غياب صبغة الميلانين في الشعر والجلد والعينين). ورغم صوته الجميل، يواجه تحديات قاسية بسبب مظهره الفريد. وبعد أن هجره والده وأصبح عرضة للتنمر والمضايقات من الأطفال الآخرين، بات يحلم بالسير على خطى المطرب محمد منير، حيث يرى فيه مثله الأعلى. وعندما يحصل على فرصة لتجربة أداء في برنامج "ذا فويس"، ينطلق "ضي" وعائلته في رحلة محفوفة بالمخاطر من أسوان إلى القاهرة.

الفيلم من إخراج كريم الشناوي، ويُبشّر برؤية جديدة ومُلفتة. الفيلم من كتابة هيثم دبور وبطولة أسيل عمران ومجموعة من الفنانين المصريين.

من جانبها، صرّحت المديرة التنفيذية لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي شيفاني بانديا مالهوترا قائلةً: "يسرنا افتتاح المهرجان بالعرض العالمي الأول لفيلم (ضي) ليكون فيلم ليلة الافتتاح. إن هذه القصة المؤثرة تلقي المزيد من الضوء على أحد المواضيع الرئيسية لدورة المهرجان الحالية، ويأتي عرضه بالتزامن مع نهضة السينما المستقلة في مصر. ويحمل الفيلم مواضيع عالمية تتمثل في الأمل والقدرة على مواجهة التحديات، ومن المؤكد أنه سيترك صدى عميقاً في أوساط الجماهير، وسيسهم في إثارة نقاشات مهمة".

يشار إلى أن المخرج السينمائي المصري كريم الشناوي حصد الكثير من الجوائز، وتحفل مسيرته الفنية بأكثر من 30 عملاً في التليفزيون والسينما والأفلام الوثائقية، كما حصل على درجة الماجستير في الإخراج من جامعة غولدسميث بلندن في العام 2013. وبعد أول فيلم روائي طويل له "عيار ناري"، أخرج كريم عدداً من المسلسلات التليفزيونية، من بينها "قابيل" و"عهد الدم" و"خلّي بالك من زيزي" و"الصفقة" و"الهرشة السابعة".

والفيلم من إنتاج مصري سعودي مشترك أسهمت به 5 شركات، وهي: "بلو برينت" و"ساين ويفز" و"سينيرجي" و"Redstar Films" و"أفلام مصر العالمية"، للمخرج المصري كريم الشناوي.

وسيقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في الفترة من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر.

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة. كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.