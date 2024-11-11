أبطال فيلم "الحريفة 2" ينتهون من تصوير آخر مشاهد العمل (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

انتهى فريق عمل فيلم "الحريفة 2"، من تصوير آخر مشاهد العمل، استعدادًا لعرضه في السينمات الفترة القادمة.

ونشر حساب "ET بالعربي" على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يوثق احتفال أبطال العمل بانتهاء التصوير، وعلق الحساب: "باي باي يا حريفة، نور النبوي، كزبرة، خالد الذهبي وغيرهم بفيديو طريف لـ "فركش" تصوير فيلم "الحريفة 2".

وعرض فيلم "الحريفة" مطلع العام الجاري وانضم لقائمة أعلى عشر أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وأصبح الأول في قائمة تحقيق أعلى الإيرادات خارج مواسم أفلام عيد الفطر والأضحى والصيف.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم "الحريفة" في إطار كوميدي رياضي حول ماجد الذي تجبره الظروف على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم، فينضم إلى فريق المدرسة في مسابقة على أمل الفوز بجائزة كبرى، وشارك ببطولة الجزء الأول نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، فراس سعيد، سليم هاني، تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

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