"السلطان أهو".. أحمد داود ينشر صورة لـ هبة يسري تحمل سيناريو فيلم "الهوى سلطان"

إيرادات الخميس.. "الهوي سلطان" الأول و"آل شنب" يتفوق على "وداعا حمدي"

أمير المصري يروج لفيلمه "في الكاميرا" قبل عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان أحمد داود صورة طريفة للمخرجة هبة يسري وهي تحمل سيناريو فيلم الهوى سلطان على رأسها، وذلك على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، قائلًا: السلطان أهو.. السلطان أهو.. السلطان أهو".

ويحتل فيلم الهوى سلطان المرتبة الأولى في الإيرادات بشباك التذاكر، ويقترب من تحقيق 7 ملايين جنيه بعد 4 أيام من طرحه في السينمات.

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يشارك في بطولة فيلم الهوى سلطان: منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي. الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب. تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، ويستعرض العلاقات والحب بين الأصدقاء. ويجسد أحمد داود دور مهندس يُدعى علي.

وفي سياق آخر، انتهى أحمد داود من تصوير مسلسله الجديد كل سنة مرة مع المخرج يحيى إسماعيل، وذلك بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل زينهم.

ويضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم إلى جانب أحمد داود، منهم: أحمد بدير، ومحمد محمود، وثراء جبيل، ومراد مكرم، وفرح يوسف. المسلسل من تأليف عبدالرحمن جاويش، وإخراج يحيى إسماعيل، وإنتاج شركة Yellow Tape.

كما يُحّضر أحمد داود لمسلسل من ١٥ حلقة في رمضان ٢٠٢٥ بالتعاون مع شركة أروما والمتحدة ومنصة Watch It.