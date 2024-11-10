نسرين طافش تُعلن انطلاق تصوير فيلمها "الدشاش"

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة نسرين طافش عن انطلاق تصوير مشاهدها الأولى بفيلمها الجديد، والذي يحمل اسم "الدشاش".

ونشرت نسرين صورة داخل الكرفان الخاص بها، وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أول يوم تصوير فيلم (الدشاش)، مع أحلى ناس".

فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة وخالد الصاوي ومحسن منصور، وأحمد الرافعي وأحمد فهيم، وتأليف جوزيف فوزي، وإنتاج محمد الرشيدي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

يذكر أن أخر أعمال نسرين طافش كان فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم.

اقرأ أيضًا

إيرادات السبت.. "الهوى سلطان" يحافظ على الصدارة و"وداعا حمدي" بالمركز الثاني

تصل لـ24 ألف.. تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت

أيمن بهجت قمر مع منة شلبي: "الناس تقرا سيناريو بمكتب لكن في مستشفى جديدة"

أمير رمسيس ينعى الفنان حمدي الرملي: استيقظت على خبر مفجع