بعد اتهامها بالسرقة.. مؤلفة "الهوى سلطان": "هاتوا خبير خطوط ولا جهاز كشف الكذب"

كتب- مصطفى حمزة:

دخل فيلم "الهوى سلطان"، قوائم ترند موقع "إكس"، بعد الاتهامات التي شنتها السيناريست رشا الجزار، ضد مؤلفة ومخرجة الفيلم هبة يسري.

الفيلم الذي تقوم بطولته النجمة منة شلبي، تصدر مواقع التواصل، عقب ما نشرته السيناريست رشا الجزار.

وكتبت رشا، عبر صفحتها في موقع فيسبوك: "فيلم (الهوى سلطان) - هو معالجة فيلم (حُبي الأول)، من تأليفي، في سبتمبر عام 2017 قمت بكتابة معالجة فيلم روائي طويل بعنوان (حبي الأول)، ودا كان اسم مؤقت للفيلم، ومثبت عندي على الايميلات والواتس آب بالتواريخ المراسلات للمخرجين والمنتجين في رحلة البحث عن إنتاج من حينها وحتى أشهر قريبة".

وتابعت "وكان المورال بتاعي، إن الحب ممكن يكون قريب منك جدا وانت مش شايفة ولا واخد بالك منه لإنك مسميه أي اسم تاني (صداقة، عشرة، جيرة، أخوة...)، مش شايفة مع أنه ممكن يبقى قريب منك جدا، ودا لأنك ملبسه أمبرلة مختلفة في المسمى، يوم الخميس 7 نوفمبر الحالي، دخلت السينما عشان أشوف فيلم (الهوى سلطان)، ودا لإني بنتظر أي فيلم جديد ينزل السينما وبجري عشان أشوفه، وكنت متحمسة جدا لاني بحب منة شلبي وبشوف كل أعمالها، اتفاجئت ان قصة الفيلم كاملة (بأكد تاني كاملة) مسروقة من قصة فيلمي (حبي الأول)، بكل التفاصيل.. مع اختلاف اللوكيشن والحوار".

وأضافت رشا: "عندي في قصتي كنت مسكنة البطل والبطلة في نفس العمارة في شقتين فوق بعض، بدون مبالغة لو ذكرت التفاصيل اللي عندي في قصتي وأوجه التطابق بينها وبين اللي شوفته في فيلم الهوى سلطان، التطابق هيتجاوز ال 70%، الفكرة والقصة وكل الأحداث الرئيسية بتفاصيل ما سيحدث مع الأبطال مسروقين من قصتي (حبي الأول)، حاولت على مدار يومين أتواصل مع مؤلفة ومخرجة فيلم (الهوى سلطان)، لكنها لم ترد على تليفوناتي، مع اني بعتلها رسالة على الواتس وعرفتها بنفسي وطلبت إني أكلمها ضروري، ورجعت بعدها اتصلت بيها تاني مرتين ولم ترد".

وأوضحت "البوست دا فقط من أجلي أنا ومن أجل حقي في الدفاع عن شغلي، وليس من أجل أي شيء آخر، صعب جدا يحصل معاك كل هذا الانتهاك والسرقة لابداعك وشغلك ومتقولش... مع ان لو كانت مؤلفة الفيلم ردت عليا وأوجدت أي تفسير لما حدث ربما كنت سكت وسامحت، لكن سرقة وتجاهل وقح شيء مؤلم أجبرني على الكتابة هنا أمام الناس، أشهد الله أن فكرة وقصة فيلم (الهوى سلطان) الموجود في السينمات حاليا، هو فكرة وقصة وتفاصيل فيلمي (حبي الأول)، وأنه مجهودي وتأليفي ومسروق مني.. ولن أسامح مؤلفة الفيلم على هذا التعدي على حقي الأدبي، كنت أتمني أن المؤلفة تتمتع بقدر من الشجاعة وترد عليا وتقولي هل الكم الهائل دا من السرقة حتى في أبسط التفاصيل تأليفها فعلا؟ ولا ورقي وقع في إيديها؟ ولا حد حكالها القصة وهي اشتغلت عليها، وأحب أقول للمؤلفة شيء آخر، انتي (مزعتي القصة)، وسرقتي تفاصيلها لكن من على الوش لانك معندكيش جذور ولا الفكرة والقصة طالعة من روحك".

وفي ختام منشورها، كتبت "بقرر تاني التشابه ليس فقط في الفكرة بل القصة بكل تفاصيلها،

كل الاحترام لباقي صناع العمل من نجوم وفنانين وصناع وشركة إنتاج، لان ملهمش ذنب ولا حد فيهم يعرف.. ومحبتي الكبيرة لمنة شلبي وموهبتها الكبيرة، أنا بالبوست دا بقول (لنفسي- بقول لرشا) أنا بدافع عنك وعن حقك وعن شغلك وعن محاولاتك المستمرة في السعي بشرف، عشان أقدر أكمل وأكتب بحب وطاقة وشغف وسط كل هذا القبح، إلى هبة يسري مؤلفة (الهوي سلطان)

بقولهالك قدام الناس كلها أهو أنا مش مسامحاكي".

رد هبة يسري

ومن جانبها، حرصت مؤلفة ومخرجة "الهوى سلطان"، هبة يسري، على الرد، وبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "طب قسما بالله ورحمة أبويا في تربته أنا ما أعرف رشا الجزار دي ولا قريت أي ورق والفيلم ده فكرته عندي من تانية معهد سينما وفيه نسخ منه مكتوبة من زمان جدا و عند ماريان خوري في المكتب ولو لسه الأفكار موجودة هتبقى في المعهد، وتطورت على مدار وسنين، وبجد ده ظلم بيّن ومحاولة لسرقة فرحتنا بالفيلم غير مسموح بيها تماما، ودول اللي باقي من الورق قبل ما ارمي كم الورق اللي كتبته على مدار سنين وعموما اللي شاف سابع جار وشاف الفيلم ممكن يقارن هاتوا خبير خطوط بقى ولا جهاز كشف الكذب".

فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي، وأحمد داود، وأحمد خالد صالح، وجيهان الشماشرجي وسوسن بدر، ومجموعة من ضيوف الشرف: خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشن" هاني نجيب وأحمد فهمي.