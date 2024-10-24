مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف عن قائمة "اختيارات عالمية" لدورته الرابعة

إيرادات الأحد.. "الهوى سلطان" الأول و"دراكو رع" في المركز الأخير

كتبت- منى الموجي:

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن قائمة "اختيارات عالمية" لدورته الرابعة هذا العام، وهي قائمة من 12 فيلمًا منتقاة من قبل فريق المهرجان على مدار الأشهر الماضية، لاقت إعجاب الجماهير والنقاد. وستُعرض خلال الدورة الرابعة للمهرجان، المُزمع انعقادها من 5 إلى 14 ديسمبر 2024م.

صُمم برنامج "اختيارات عالمية" بهدف تعزيز التنوع الثقافي من خلال عرض أفلام حائزة على جوائز من مناطق وخلفيات مختلفة. وتسعى مجموعة الأفلام المختارة إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف الجماهير من خلال اللغة العالمية للسينما. كما تحتفل بصُنَّاع الأفلام الناشئين ووجهات النظر الفريدة، إضافة لكونها تلفت الانتباه لتقنيات السرد المبتكرة والقصص الجديدة، وتشجع على استكشاف الموضوعات والأصوات غير الممثلة على نحو كافٍ في السينما.

وقال كليم أفتاب، مدير البرنامج الدولي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: "اختيارات هذا العام تواصل إظهار التزامنا بعرض أصوات ووجهات نظر متنوعة خلال المهرجان. فهذه الأفلام تستكشف مجموعة من الموضوعات الحقيقية والإنسانية، من القضايا الاجتماعية المعاصرة إلى العلاقات والبحث عن المعنى في عالم متزايد التعقيد والفوضى."

هذا وتُمثل اختيارات هذا العام مجموعة متنوعة من الدول والمناطق، مع تمثيل قوي من أوروبا وأفريقيا، وحضور ملحوظ للأفلام من العالم العربي من ضمنها الفيلم السريالي (أقورا، إخراج علاء الدين سليم الذي حصد جائزة جائزة Pardo Verde في مهرجان لوكارنو العريق بسويسرا) وحكاية عن نقاط ضعف مرضى الاستبداد في مواجهة الرؤية الشبابية (شرق ١٢، إخراج هالة القوصي) الذي عُرض في مهرجان كان السينمائي. بالإضافة إلى حكاية فستان العرس المفقود مع ياسمين رئيس وأسماء جلال في (فيلم الفستان الأبيض، من إخراج جيلان عوف).

وتتراوح القصص الأخرى في القائمة من ظهيرة مشمسة في ملعب محبوب تقرّر هدمه (فيلم إيفوس، الفائز بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان طريق الحرير السينمائي الدولي، من إخراج كارسون لوند ) ، إلى قصة حب غير متوقعة تزدهر في مستقبل ما بعد نهاية العالم (فيلم أنت الكون، إخراج بافلو أوستريكوف) وحكاية الشجاعة حول الجريمة والأخلاق في فرنسا (جافنا الصّغيرة، إخراج لورانس فالين)، تُظهر هذه الأفلام جمال التباين في السينما، بينما تستحضر شعوراً بالألفة من خلال تجارب إنسانية مشتركة تتجاوز الحدود الجغرافية.

كما تحتفل "اختيارات عالمية" بالأفكار الإخراجية المميزة، حيث يقدم فيلم سانتوش (إخراج سانديا سوري) وجهة نظر مؤثرة حول الهوية الجندرية والواجبات والعدالة داخل النسيج الاجتماعي المعقد في الهند.

وتضمنت قائمة "اختيارات عالمية" أفلام حققت نجاحات بارزة في المحافل السينمائية العالمية، من ضمنها فيلم "أسطورة ملكة لاغوس البوهيمية" الذي يتقصَّى أمًا شابة وفقيرة تواجه المتسلطين بمدينة لاغوس. بالإضافة إلى فيلم " FREEDOM WAY" الذي تدور أحداثه في مدينة لاغوس أيضًا حول تطبيق نقل تشاركي ناشئ، وتحديات مؤسسيه. وكلاهما أثبتا حضورهما في مهرجان تورونتو السينمائي. على الجانب الآخر حصد فيلم "كلب أسود" لمخرجه جوان هو جائزة "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي، ويحكي الفيلم قصة سجين سابق مضطربٍ يكون رابطة تحولية مع كلبٍ ضال. ولاقى فيلم "FAMILIAR TOUCH" من إخراج سارة فريدلاند استحسانًا واسعًا من قبل النُّقّاد والحضور في كلٍ من مهرجان فينيسيا السينمائي، ومهرجان فيلا ميديشي السينمائي، ومهرجان بي إف آي لندن، كما حصد جائزة "أوريزونتي" وجائزة "أسد المستقبل" لأفضل فيلم أول وأفضل مخرج.

من جانبه، علّق مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أنطوان خليفة قائلًا: "قائمة اختيارات عالمية لهذا العام تحتفل بأجمل تعبير ممكن بالحوار بين الثقافات الذي ندعمه في المهرجان. فاعتماداً على السرديات الغنية والآراء الأغنى، هذه هي الأفلام التي تبقى في ذاكرة المشاهد لفترة طويلة بعد إسدال الستار. وتحكي جميعها قصصاً مهمّة وحكايات عن المرونة والهوية والحقيقة العالمية. وندعو الجميع إلى مشاهدة هذه القصص بأنفسهم واختيار وجهات نظر متنوعة من جميع أنحاء العالم."

تعرف على برنامج اختيارات أفلام عالمية في المهرجان:

فيلم "أقورا" إخراج علاء الدين سليم

تونس، فرنسا، المملكة العربية السعودية، قطر

في بلدة بعيدة، يعود أشخاص مفقودون في ظروف لا يمكن تفسيرها. يبدأ التحقيق بقيادة مفتش الشرطة المحلية فتحي بمساعدة صديقه الطبيب أمين. تتعقد الأمور ويتم إرسال تعزيزات من العاصمة لحل القضية.

فيلم " كلب أسود" إخراج جوان هو

الصين

في مدينة صينيّة قاتمة، ومتداعية، ومهدّدة بالهدم، يطوّر سجين سابق مكسور رابطة تحوّليّة مع كلب ضالّ.

فيلم "شرق ١٢" إخراج هالة القوصي

مصر، هولندا، قطر

قصّة رمزيّة عن الموسيقيّ "عبدو" الّذي يتمرّد على شيوخه من كبار السّنّ، باحثًا عن الحرّيّة من خلال فنّه في عالم محصور خارج الزّمن.

فيلم "إيفوس" من إخراج كارسون لوند

الولايات المتحدة، فرنسا

تلتقي مجموعة من الرّجال في منتصف العمر- ممّن يعانون انعدام اللّياقة البدنيّة - للمرّة الأخيرة، وذلك للعب البيسبول في مباراتهم الأسبوعيّة؛ وبطرق عديدة، إنّها نهاية حقبة.

فيلم "FAMILIAR TOUCH" إخراج سارة فريدلاند

الولايات المتحدة

تصل روث إلى دار رعاية المسنين وهي تظن أنها في فندق فاخر وأنها على موعد غرامي مع رجل، ليتبين لاحقًا أن هذا الرجل هو ابنها. ومع مرور الوقت، تبدأ روث بالتأقلم تدريجيًا مع واقع حياتها الجديدة.

"FREEDOM WAY" إخراج أفولابي أولاليكان

نيجيريا

تطبيق النقل التشاركي هو الحل المثالي للفوضى التي تعم لاغوس، ولكن المهندسين الشباب الذين أنشأوه، والزبائن الذين يعتمدون عليه، يواجهون تحديات الفساد وعنف الشرطة والابتزاز.

فيلم "الفستان الابيض" إخراج جيلان عوف

مصر

تتحوّل عمليّة البحث لـ"وردة" عن فستان زفافها، عشيّة حفل الزّفاف، إلى رحلة اكتشاف الذّات الّتي تتحدّى فيها علاقتها بالقاهرة وبنفسها.

فيلم "أسطورة ملكة لاغوس البوهيمية" إخراج بيسولا أكينمويوا، أتنكبو إيليجا، تينا إدوكبو، صامويل أوكيتشوكو، تيميتوب أوجونجباميلا، ماثيو سيرف

نيجيريا، جنوب أفريقيا، ألمانيا، الولايات المتحدة

أمّ شابّة فقيرة، مليئة بروح محارب قديم، تواجه المتسلّطين، والمعدّات الثّقيلة القادمة لتدمير مجتمعات لاغوس المطلّة على الماء.

فيلم "جافنا الصّغيرة" إخراج لورانس فالين

فرنسا

ضابط شرطة، أُرسل للتّسلل داخل عصابات التاميل في باريس، يتساءل عن الجانب الّذي ينتمي إليه حقًّا.

"الحياة الهادئة" إخراج ألكسندروس أفراناس

فرنسا، ألمانيا، السويد، إستونيا، اليونان، فنلندا

مرض غامض يصيب الطّفلة الصّغرى لعائلة لاجئة، بعد رفض طلب العائلة اللّجوء السّياسيّ في السّويد.

فيلم "سانتوش" من إخراج سانديا سوري

المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا

ضابطة شرطة هنديّة مبتدئة تقع تحت تأثير مرشدتها الأكبر سنًّا، وهي خبيرة في استخدام الأساليب الوحشيّة للشرطة.

فيلم "أنت الكون" إخراج بافلو أوستريكوف

أوكرانيا، بلجيكا

أين كنت عندما انفجرت الأرض؟ كنت في الفضاء، أبحث يائسًا عن صديق على الجانب الآخر من النّظام الشّمسيّ.