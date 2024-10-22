انتهاء تصوير 90% من مشاهد فيلم "المستريحة" قبل عرضه في السينمات

كتب - معتز عباس:

وقد أعلن المخرج عمرو صلاح أنه تم الانتهاء من تصوير 90% من مشاهد الفيلم، وذلك في إطار التحضير لطرحه قريبًا.

يواصل المخرج عمرو صلاح تصوير عددًا من مشاهد فيلم "المستريحة"، تمهيدًا لعرضه في السينمات الفترة المقبلة.

وذكر مخرج العمل السينمائي، أنه تم الانتهاء من تصوير 90% من مشاهد الفيلم، ومتبقي أيام قليلة على انتهاء التصوير بالكامل.

فيلم "المستريحة" بطولة الفنانة ليلى علوي، الفنان بيومي فؤاد، بمشاركة محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا، من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

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