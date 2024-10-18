"قريبًا على كل المنصات".. أحمد الفيشاوي يشوق الجمهور لفيلم "السيستم"

كتب- مروان الطيب:

يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لعرض فيلمه "السيستم" على عدد من المنصات خلال الفترة المقبلة وذلك بعد عرضه مطلع العام الجاري، ونشر صور من كواليس الفيلم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

نشر الفيشاوي صور من كواليس شخصية "وحيد" التي جسدها ضمن أحداث الفيلم وعلق: "وحيد من فيلم السيستم، قريبًا على المنصات التلفزيونية".

تدور أحداث فيلم "السيستم" في إطار كوميدي حول قصة الشاب وحيد الذي يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية، وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه مصطفى ليساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة، وشارك الفيشاوي البطولة كلا من طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ميس حمدان، تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البنداري.

يذكر أن آخر ما عرض للفنان أحمد الفيشاوي هو فيلم "بنقدر ظروفك" بشهر مايو الماضي، وتدور الأحداث في إطار رومانسي حول قضية غلاء الأسعار والاحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، وشارك الفيشاوي البطولة كلا من مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

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