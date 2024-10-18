إيرادات الخميس.. "عاشق" الثاني و"اللعب مع العيال" في المركز الرابع

إيرادات الأحد.. "الهوى سلطان" الأول و"دراكو رع" في المركز الأخير

"ذبذبات من غزة" و"وراء الشمس" يحصدان 3 جوائز في مهرجان سينيميد مونبلييه

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 9 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: عاشق، X مراتي، بنسيون دلال، ولاد رزق 3، اللعب مع العيال، عصابة الماكس، عنب، جوازة توكسيك، عنها، وحققت الأفلام التسعة، أمس الخميس 17 أكتوبر، إيرادات بلغت 807 آلاف و864 جنيها، وزعت على النحو التالي..

X مراتي

فاز فيلم X مراتي بالمركز الأول ليحتل صدارة شباك التذاكر، محققا 271 ألفا و588 جنيها.

إكس مراتي تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، بطولة محمد ممدوح، هشام ماجد، أمينة خليل، خالد كمال، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

عاشق

حقق فيلم عاشق إيرادا بلغ 213 ألفا و746 جنيها، ليحتل المركز الثاني.

"عاشق" تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح، بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، وتطل من خلاله هنا الزاهد كضيف شرف، والعمل من إنتاج أحمد السبكي.

بنسيون دلال

وحصل على المركز الثالث فيلم بنسيون دلال، وحقق 164 ألفا و571 جنيها.

فيلم بنسيون دلال تأليف حسين نيازي، إخراج شادي الرملي، بطولة مصطفى متولي، بيومي فؤاد، غادة طلعت، خالد سرحان، محمد رضوان، وليد فواز، أمجد الحجار.

اللعب مع العيال

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "اللعب مع العيال" محققا 59 ألفا و672 جنيها.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

ولاد رزق 3

ذهب المركز الخامس للجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، وحقق 47 ألفا و962 جنيها.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.

عصابة الماكس

وحصل على المركز السادس فيلم عصابة الماكس والذي حقق 31 ألفا و225 جنيها.

"عصابة الماكس" تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، حاتم صلاح.

عنها

وتواجد في المركز السابع فيلم "عنها"، محققا 10 آلاف و146 جنيها.

"عنها" تأليف وإخراج إسلام العزازي، بطولة فدوى عابد، ندى الشاذلي، وأحمد مالك.

عنب

وجاء في المركز الثامن فيلم عنب، بعد تحقيقه 6 آلاف و885 جنيها.

فيلم "عنب" من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، وإخراج أحمد نور.

جوازة توكسيك

أما المركز التاسع والأخير فكان من نصيب فيلم جوازة توكسيك محققا 2069 جنيها.

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة.