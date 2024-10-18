"قصة بنات من الصعيد وصلت أمريكا".. عرض فيلم "رفعت عيني للسما" في مهرجان شيكاغو

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كتب- مروان الطيب:

احتفل صناع وفريق عمل الفيلم التسجيلي "رفعت عيني للسما" بعرض الفيلم العالمي ضمن فعاليات مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي في دورته الـ 60 هذا العام ويقام في الفترة من 16- 27 أكتوبر الجاري.

نشرت الصفحة الرسمية لفيلم "رفعت عيني للسما" على "انستجرام"، صورا من حضور بطلات وفريق عمل الفيلم على السجادة الحمراء للفيلم وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية وعلقت الصفحة: "قصة بنات من الصعيد وصلت أمريكا، فيلم رفعت عيني للسما بيشارك في مهرجان شيكاغو السينمائي في أمريكا، بحضور بطلات ومخرجين الفيلم".

عرض فيلم "رفعت عيني للسما" لأول مرة بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام، وفاز الفيلم بجائزة "العين الذهبية".

ويعد فيلم "رفعت عيني للسما" أجدد تجارب المخرجين ندى رياض وأيمن الأمير بعد عرض فيلمهما القصير "فخ" في مهرجان كان السينمائي منذ خمسة أعوام، وحصل وقتها على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي في نفس العام، كما عرض لهما الفيلم التسجيلي "نهايات سعيدة" في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام التسجيلية.

فيلم "رفعت عيني للسما" من بطولة فريق مسرح بانوراما برشا بالصعيد: ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق، ومن إنتاج فلوكة فيلمز، المنتج المنفذ محمد خالد ومساعدي الإخراج هاميس البلشي وضحى حمدي، ومديرو التصوير دينا الزنيني وأحمد إسماعيل وأيمن الأمير، وتسجيل الصوت مصطفى شعبان وسامح نبيل وأسامة جبيل وشدوى علي، بينما المونتاج لكل من فيرونيك لاجوارد وأحمد مجدي مرسي وأيمن الأمير وندى رياض.

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