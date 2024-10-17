كريم عبدالعزيز وياسمين صبري يحتفلان ببدء تصوير فيلم "الأرض السوداء" بتركيا

كتب - معتز عباس:

حل أبطال وصناع فيلم "الأرض السوداء" كريم عبد العزيز وياسمين صبري، والمخرج بيتر ميمي ضيوفًا على أحد المطاعم الشهيرة في مدينة أسطنبول التركية.

ونشر برنامج "عرب وود"، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو من ترحيب إدارة المطعم بنجوم فيلم "الأرض السوداء" على طريقتهم الخاصة، وسط أجواء من الموسيقى والغناء، والتي تفاعل معها كريم عبدالعزيز وياسمين صبري بشكل كبير.

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جاءت الدعوة للنجوم لتواجدهم في تركيا لتصوير مشاهد من الفيلم قبل مغادرتهم لاستكمال مشاهد التصوير.

فيلم "الأرض السوداء"، من إخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز وياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزي، مريم محمود الجندي، عصام السقا.

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