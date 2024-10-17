إطلاق الملصق الدعائي الرسمي لفيلم "الفستان الأبيض"

كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "الفستان الأبيض" عن الملصق الدعائي الرسمي، وذلك استعدادًا لعرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة السينمائي يوم ٣٠ أكتوبر، ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة. يعقب ذلك عرض الفيلم في دور السينما المصرية في نوفمبر المقبل.

ويظهر في الملصق الرسمي، أبطال العمل ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح وأسماء جلال. تدور أحداث الفيلم حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل. من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.

وعن المشروع، قال المنتج محمد حفظي في بيان صحفي: "قصة (الفستان الأبيض) ليست مجرد حكاية عن البحث عن فستان زفاف، بل هي رحلة إنسانية مليئة بالتحديات والمشاعر العميقة. هذا المشروع جذبني بشكل خاص لما يحمله من رسائل إنسانية قوية. وكذلك العمل مع فريق موهوب وتقديم قصة إنسانية ذات مغزى، وأعتقد أن الفيلم سيجد صدى واسعًا لدى الجمهور."

وأضاف طارق نصر، المنتج المشارك "هذا الفيلم يمثل أول تعاون بين فيلم كلينك وذا بلانيت ستوديوز. لقد تحمسنا للغاية للمشاركة في إنتاج هذا العمل نظرًا لتميز القصة والفريق الاستثنائي خلف هذا العمل. وكذلك دعمنا للأفلام النسائية وتسليط الضوء على الفئات المهمشة، حيث تدور قصة الفيلم عن فتاة من طبقة فقيرة. نأمل أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا في المهرجان وعند عرضه في دور العرض بالسينمات".

من الجدير بالذكر أن فيلم "الفستان الأبيض" من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال و سلوى محمد علي ولبني ونس وأروى جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال. يضم فريق العمل للفيلم أحمد عبدالله السيد كمنتج إبداعي، وعمر أبو دومة كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل ريم العدل، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد حماد، والإشراف الفني والديكور بقيادة عاصم علي.