تواجه العديد من كبرى شركات الإنتاج العالمية أزمة كبيرة نظرا لعدم تحقيق أفلامهم السينمائية إيرادات ضخمة بشباك التذاكر الأمريكي والعالمي، على الرغم من ميزانية هذه الأفلام التي تتخطى ملايين الدولارات.

وتفشل هذه الأفلام في تحقيق أي إيرادات تذكر في شباك التذاكر نظرا لعدة عوامل منها عامل التوقيت، إذ تحرص عدد من شركات الإنتاج على تأجيل أو تقديم موعد عرضها بالسينمات نظرا لوجود أعمال تنافس بقوة على شباك التذاكر، وتلقى هذه الأفلام إقبالا كبيرا من الجمهور المحب للسينما.

وكان من أبرز الأفلام التي واجهت فشلا ذريعا في شباك التذاكر هذا العام هو فيلم الدراما "Desert Warrior" الذي بدأ عرضه يوم 24 أبريل الماضي، وحقق إيرادات عالية بلغت 695 ألف دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 150 مليون، ليدخل الفيلم قائمة أفشل الأفلام تجاريا في تاريخ السينما.

وسنقدم لكم في هذا التقرير أفشل الأفلام في تاريخ شباك التذاكر:

"The Marvels"

عرض الفيلم عام 2023، وينتمي لنوعية أفلام الأبطال الخارقين، ولم ينجح الفيلم في تحقيق ميزانيته التي بلغت 270 مليون، إذ حقق الفيلم إيرادات عالمية تقدر بـ 206 مليون، ليصبح الفيلم هو أكثر أفلام الأبطال الخارقين فشلا في تاريخ شباك التذاكر.

"The 13th Warrior"

الفيلم إنتاج عام 1999، وشارك ببطولته نخبة من ألمع النجوم هم أنطونيو بانديراس، الراحل عمر الشريف، وحقق الفيلم إيرادات عالمية بلغت 61 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 125 مليون ليصبح الفيلم من أبرز الإخفاقات في تاريخ شباك التذاكر.

"Monster Trucks"

عرض الفيلم عام 2016، وحقق إيرادات هزيلة بشباك التذاكر العالمي، إذ بلغت إيراداته 61 مليون من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 125 مليون.

"The Alamo"

عرض الفيلم عام 2004، وحقق إيرادات عالمية بلغت 23 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 92 مليون.

"How Do You Know"

عرض الفيلم عام 2010، وحقق ؟إيرادات عالمية تقدر بـ 49 مليون دولار من ميزانية إنتاجية بلغت 120 مليون.

"The Nutcracker in 3D"

عرض الفيلم عام 2010، وحقق إيرادات عالمية بلغت 20 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 90 مليون.

"Cutthroat Island"

عرض الفيلم عام 1995، وحقق إيرادات عالمية تقدر بـ 18 مليون دولار من ميزانية إنتاجية بلغت 92 مليون.

"The Promise"

عرض الفيلم عام 2016، وحقق إيرادات عالمية بلغت 12 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 90 مليون.

"Town & Country"

عرض الفيلم عام 2001، وحقق إيرادات عالمية بلغت 10 مليون من ميزانية إنتاجية بلغت 90 مليون دولار.

" The Adventures of Pluto Nash"

عرض الفيلم عام 2002، وبلغت إيراداته العالمية 7 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 100 مليون دولار.

"Mars Needs Moms"

عرض الفيلم عام 2011، وحقق إيرادات عالمية بلغت 39 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 150 مليون.

"Foodfight"

عرض الفيلم عام 2012 وحقق إيرادات عالمية بلغت 121 ألف دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 65 مليون دولار.

