"F1" الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في مسيرة براد بيت

كتب- مروان الطيب:

نجح فيلم الرياضة والتشويق "F1" في أن يصبح الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في مسيرة بطله النجم العالمي براد بيت.

وحقق فيلم "F1" منذ عرضه في نهاية شهر يونيو الماضي وحتى الآن من تحقيق إيرادات عالمية بلغت 545,590,512 مليون دولار، متفوقا على فيلم "World War Z" الذي بلغت إيراداته 540,455,876 مليون دولار.

تدور أحداث فيلم "F1" حول عالم سباقات فورمولا 1، إذ يقرر متسابق متقاعد العودة إلى حلبة السباقات لتدريب سائق شاب على أمل تحقيق إنجاز جديد معه، ويشارك براد بيت البطولة كل من خافيير باردام، دامسون إدريس.

يذكر أن براد بيت يعيش انتعاشة سينمائية ويستعد لطرح عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الدراما "The Riders".