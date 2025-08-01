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توم كروز وآنا دي أرماس يتجولان في شوارع لندن

09:00 ص الجمعة 01 أغسطس 2025
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    توم كروز وانا دي ارماس يتجولان في شوارع لندن
  • عرض 5 صورة
    انا دي ارماس
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    توم كروز وانا دي ارماس يتجولان في لندن
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    توم كروز وانا دي ارماس يدخلان في علاقة غرامية
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كتب- مروان الطيب:

التقطت عدسات الباباراتزي صورا للنجم العالمي توم كروز بصحبة النجمة العالمية آنا دي أرماس، وهما يتجولان في شوارع لندن، وذلك بعد انتشار شائعات بشأن ارتباطهما.

وظهر توم كروز في الصور ممسكا يد آنا دي أرماس، ونشر موقع "TMZ" صور للنجمين.

وحققت آنا دي أرماس نجاحا كبيرا مؤخرا ببطولتها لفيلم الأكشن "Ballerina" بإيرادات عالمية بلغت 132 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ90 مليون.

وعلى الجانب الآخر، يشارك النجم توم كروز بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الدراما "Broadsword" المقرر عرضه بالسينمات بحلول عام 2026.

توم كروز آنا دي أرماس لندن
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