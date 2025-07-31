1 أغسطس.. عرض الموسم الثاني من مسلسلTwisted Metal على TOD

كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة TOD، عن عودة مسلسل الأكشن والمغامرات Twisted Metal بموسمه الثاني، في عرض حصري تدور أحداثه في إطار من الإثارة والكوميديا، ابتداءً من الأول من أغسطس.

المسلسل مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة، ينطلق الموسم الثاني من Twisted Metal في أجواء فوضوية إذ يعتمد البقاء على السرعة، الذكاء، والقوة. هذا الموسم من إنتاج شركة Sony، ويواجه فيه البطل خصومًا من الماضي وتهديدات جديدة ضمن لعبة خطيرة.

يشارك في الموسم الجديد نخبة من النجوم، أبرزهم: أنتوني ماكي، ستيفاني بياتريز، مايك ميتشل، أنتوني كاريغان، وتيانا أوكويي.

يعرض الموسم الثاني حصريًا على منصة TOD ابتداءً من 1 أغسطس، ويتكون من 12 حلقة تُعرض أسبوعيًا. سيتم إطلاق أول ثلاث حلقات في يوم العرض الأول .