وفاة نجم أفلام كوانتين ترانتينو عن عمر يناهز 67 عام

كتب- مروان الطيب:

رحل عن عالمنا اليوم الخميس، الممثل الأمريكي مايكل مادسن عن عمر يناهز 67عاما، وذلك بمنزله في مدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا، وفقا لموقع The Hollywood Reporter.

وأكدت تقارير عالمية، أن وفاته حدثت لأسباب طبيعية، وأنه ليس هناك أي شبهة جنائية.

واشتهر الراحل مايكل مادسن طوال مسيرة سينمائية حافلة بالأعمال المميزة، مع عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما في هوليوود.

وكان من أبرز هذه التعاونات مع المخرج العالمي، كوانتين تارانتينو وقدما سويا عدد من الأعمال التي حقق نجاحا كبيرا سواء تجاريا أو نقديا.

وكانت آخر مشاركاته السينمائية بفيلم الأكشن "Resurrection Road" وعرض بشهر يونيو الماضي.

يذكر أن، مايكل مادسن يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الدراما "Blood Behind Us" ومن المقرر عرض تجاريا بشهر سبتمبر المقبل.