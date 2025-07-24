كتب- مروان الطيب:

تصدر المصارع والممثل الأمريكي، هولك هوجان محرك البحث جوجل بعد تأكيد وفاته من قبل العديد من المواقع ووكالات الأنباء العالمية، عن عمر ناهز الـ71 عاما بسبب توقف عضلة القلب.

وعُرف عن هولك هوجان علاقته الوطيدة بالعديد من النجوم والمشاهير أبرزهم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون، الممثل الأمريكي ديفيد هاسلهوف، الممثل والمصارع الأميركي جون سينا، الممثل العالمي ذا روك.

هولك هوجان هو مصارع أمريكي ولد في 11 أغسطس عام 1953، في مدينة أوجستا بولاية جورجيا الأمريكية، بدأ مجاله في المصارعة الحرة المحترفة سنة 1978 وحصوله على عدة ألقاب، في سنة 1980 انضم إلى اتحاد المصارعة العالمية الترفيهية (WWE) بلقبه المعروف حالياً وهو هولك هوجان. في عام 1980 كان من أشهر المصارعين في الاتحاد، حيث كانت له شعبية كبيرة من قبل الجمهور الذين أطلقوا على أنفسهم لقب "Hulkamaniacs" أو "مجانين هولك".

شعبيته في مجال المصارعة الحرة جعلته يدخل عالم التمثيل والسينما. ظهر لأول مرة في فيلم روكي 3 سنة 1982، حينما مثل شخصية المصارع ثندرليبس، وزاد الدور من شعبيته في تلك الفترة، وظهر بعدها في أفلام من بطولته أبرزها "لا عوائق تمنع" (1989)، و"كوماندوز الضاحية" (1991)، و"بابا نويل ذو العضلات" (1996). كما ظهر في مسلسلات تليفزيونية أبرزها "الرعد في الجنة" (1994).

لديه مشروع سينمائي وحيد من المقرر عرض خلال عام 2026 بعنوان " The Adventures of Tikki the Wonder Dog"