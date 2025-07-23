"نتفليكس" تعلن عن تقديمها موسم ثالث من "وينزداي آدامز"

كتبت- منى الموجي:

أعلنت نتفليكس عن استعدادها لتقديم موسم ثالث من مسلسل "وينزداي آدامز"، وذلك قبل إطلاق موسمه الثاني والذي سيُعرض على جزئين: الأول في 6 أغسطس والثاني 3 سبتمبر 2025.

المسلسل يتابع رحلة المراهقة وينزداي آدامز وسط أجواء من الغموض والتشويق.

معلومات عن المسلسل:

● انطلق مسلسل وينزداي آدامز على نتفليكس في 23 نوفمبر 2022، وسرعان ما أصبح أكثر المسلسلات باللغة الإنجليزية مشاهدة على المنصة، وتجاوز عدد المشاهدات 252.1 مليون مشاهدة خلال 91 يومًا.

● المسلسل نجح بجذب المشاهدين بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وتصدر قائمة المشاهدات في 90 دولة، وتخطى حاجز مليار ساعة مشاهدة خلال ثلاثة أسابيع فقط من عرضه.

● تصدّر الموسم الأول قائمة نتفليكس العالمية لأكثر 10 أعمال مشاهدة لمدة 6 أسابيع متتالية بعد عرضه، وهو رقم قياسي بين مسلسلات نتفليكس الإنجليزية.

● حقق الموسم الأول رقمًا قياسيًا لأعلى عدد مشاهدات أسبوعية لمسلسل باللغة الإنجليزية على نتفليكس وذلك في أسبوعين متتاليين.

● ويُعد الموسم الثاني من أكثر الأعمال المنتظرة على نتفليكس لعام 2025، إذ سجل أكثر من 2.8 مليار انطباع على منصات التواصل الاجتماعي حتى الآن.

● تعلن نتفليكس لاحقًا عن تفاصيل الموسم الثالث، بما في ذلك قائمة الممثلين.

وفي تصريحات إعلامية قال ألفريد جوغ ومايلز ميلر، المؤلفان، الكاتبان والمنتجان التنفيذيان للعمل:

● يسعدنا رؤية وينزداي آدامز تترك هذا الأثر الكبير عالميًا، بأسلوبها الساخر وذكائها الحاد الذي خطف انتباه المشاهدين حول العالم. نحن متشوقون لعودتها إلى ممرات أكاديمية نيفرمور في الموسم الثالث، المليء بالمفاجآت، إذ ستأخذ القصة منحى أعمق، وتكشف المزيد من أسرار الأكاديمية المظلمة، وتغوص في خفايا عائلة آدامز. أو كما تقول وينزداي بطريقتها الخاصة: لا شيء يجمع أفراد العائلة مثل كشف أسرار مدفونة منذ زمن".

وصرحت بيلا باجاريا، مديرة قسم المحتوى في نتفليكس: "منذ انطلاقه، ترك مسلسل وينزداي آدامز أثرًا لا يُمكن إنكاره، وتفاعل معه الجمهور العالمي على الفور، ليتصدر بسرعة قوائم نتفليكس كأكثر الأعمال باللغة الإنجليزية مشاهدة، وامتد تأثيره ليٌحدث موجة عالمية من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي. نحن فخورون بهذا النجاح الذي جاء نتيجة للجهود الاستثنائية لألفريد جوغ، ومايلز ميلر، وتيم برتون، وجينا أورتيجا، وكل من شارك في هذا العمل المميز. ومع اقتراب عرض الموسم الثاني، يأتي تجديد المسلسل لموسم ثالث خطوة تكمّل رحلة النجاح، وتَعد محبّيه بمزيد من اللحظات التي لا تُنسى".