طرح الإعلان الرسمي لفيلم Giant بطولة أمير المصري

كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان أمير المصري الإعلان الرسمي لفيلمه Giant عبر حسابه على موقع انستجرام، تمهيداً لطرحه في دور العرض بالمملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط.

ويحكي الفيلم قصة الملاكم اليمني – البريطاني الأمير نسيم حميد الذي يقوم بدوره أمير المصري وصعوده من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمة عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان إنجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.

ويضم فيلم Giant مع أمير المصري عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: بيرس بروسنان، ومن إخراج وتأليف روان أثالي ومن إنتاج سيلفستر ستالون.

كان أمير المصري تلقى إشادات نقدية واسعة بعد عرض فيلمه In Camera في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 في قسم عروض خاصة خارج المسابقة.

ينتظر أمير عرض فيلمه العالمي 100 Nights of Heroالذي يشاركه بطولته: إيما كورين ومايكا مونرو ونيك جاليتزين. الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للروائية إيزابيل جرينبيرج. ومن إخراج جوليا جاكمان.

يقوم أمير المصري بدور جيروم وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي، رومانسي في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث بعدما يستقبلون ضيف يقلب الأحوال.

وانتهى أمير المصري من تصوير فيلمه القصص الذي يشارك بطولته مع النجمة نيللي كريم. الفيلم من إخراج أبو بكر شوقي وإنتاج محمد حفظي.