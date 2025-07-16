ترشيح هاريسون فورد لجائزة إيمي لأول مرة في مسيرته

كتب- مروان الطيب:

أعلنت إدارة جوائز الإيمي العالمية الخاصة بالأعمال التلفزيونية، عن ترشيحاتها لدورتها الـ77 هذا العام ، وذلك قبل حفل توزيع الجوائز يوم 15 سبتمبر المقبل وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع الدراما التلفزيونية في هوليوود والعالم.

وتصدر ترشيحات هذا العام مسلسل الإثارة والخيال العلمي "Severance" بـ 27 ترشيحا، كما تصدرت عدد من الأعمال التلفزيونية ترشيحات هذا العام وهم مسلسل "The Penguin"، مسلسل "The White Lotus" ومسلسل "The Studio"، بـ 24 ترشيحا لكل منهما.

وجاء ضمن مفاجآت الترشيحات هذا العام، ترشيح النجم الأمريكي العالمي، هاريسون فورد لأول مرة بمسيرته الفنية كأفضل ممثل في دور مساعد عن مسلسل "Shrinking"، ليصبح فورد على موعد مع التاريخ في حفل توزيع الجوائز المرتقب.

وجائزة إيمي يتم منحها للمسلسلات والبرامج التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام، وحققت نجاحا كبيرا على الصعيدين الجماهيري والنقدي، إذ تنظم الجائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، وهي منظمة تتألف من وسائل الإعلام وشخصيات رائدة تنتمي لأكثر من 50 بلداً و500 شركة من جميع القطاعات التلفزيونية حول العالم.

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