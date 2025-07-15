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تضع الثالث قريبا.. ريهانا تصطحب طفليها بعرض خاص لـ"Smurfs" (صور وفيديو)

01:00 ص الثلاثاء 15 يوليو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ريهانا من العرض اخاص لفيلم السنافر
  • عرض 3 صورة
    ريهانا
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كتب- مروان الطيب:
اصطحبت النجمة العالمية ريهانا طفليها رزا وريوت في العرض الخاص لفيلم الرسوم المتحركة "Smurfs" الذي أقيم أمس الأحد بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية استعدادا لعرضه بالسينمات يوم 18 يوليو الجاري.

وظهرت ريهانا في شهور حملها الأخيرة، كونها تنتظر طفلها الثالث، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وتشارك ريهانا بالأداء الصوتي لإحدى شخصيات الفيلم، وسط مجموعة من نجوم هوليوود.

وينتمي الفيلم لنوعية الأفلام العائلية وتدور الأحداث عندما يتم أخذ بابا سنفور بواسطة السحرة الأشرار، وتقود سنفورة السنافر في مهمة إلى العالم الحقيقي لإنقاذه.

ريهانا Smurfs
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