وفاة الممثلة الكورية كانج سيو ها بعد صراع مع سرطان المعدة

كتب- مروان الطيب:

رحلت عن عالمنا الممثلة الكورية كانج سيو ها بعد صراع مع مرض سرطان المعدة صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 31 عاما، وفقا لموقع "Economictimes".

ونعى قطاع الترفيه الكوري الممثلة كانج سيو ها، التي اشتهرت بأدائها الرقيق والمؤثر في أعمال درامية مثل "محققات تلميذات المدارس" و"جراحي القلب".

وأحزن وفاتها جمهورها وزملائها بشدة، حيث يُقام حفل تأبين لها، وسيكون فيلمها الأخير "مانجنين" تكريمًا خالدًا لها.

وتضمن البيان الآتي: "في لحظةٍ مأساويةٍ لعالم الترفيه الكوري، توفيت الممثلة كانغ سيو ها عن عمرٍ يناهز 31 عامًا بعد صراعٍ مع السرطان، كانت كانج موهبة صاعدة برزت بأدائها الرقيق وعمقها العاطفي، إلا أن وفاتها المفاجئة تركت جمهورها وزملائها في حالةٍ من الذهول".

أقيم مذبح تذكاري في الغرفة 8 بقاعة الجنازات بمستشفى سانت ماري في سيول، ومن المقرر أن يُشيع جثمانها في تمام الساعة 7:40 صباحًا يوم 16 يوليو، وذلك في مقبرة عائلتها في هامان، بمقاطعة جيونجنام.

وبالرغم أن خبر وفاتها كان صادمًا، إلا أن فيديو تكريمي نشره أحد أفراد عائلتها جسّد بعمق مشاعر الفقدان، تضمن الفيديو معاناة الممثلة من ألم مبرح، وكيف أنها لم تتوقف عن التفكير بمن حولها، وورد أنها استمرت في دفع ثمن وجبات أحبائها حتى عندما كانت عاجزة عن الأكل، وتحملت وطأة مرضها بصدر رحب، ولم تعبّر إلا عن امتنانها لأن الأمور لم تتفاقم. المأساة العاطفية.

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