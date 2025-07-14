الهند تحذف مشهد من فيلم "سوبرمان" لهذا السبب

كتب- مروان الطيب:

أعلنت الجهة الرقابية الخاصة بالمصنفات الفنية في الهند، عن حذف أحد مشاهد فيلم الأبطال الخارقين سوبر مان Superman- الذي بدأ عرضه مؤخرا بدور العرض السينمائي حول العالم ويحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وتضمن المشهد المحذوف الذي بلغ مدته 33 ثانية مشهد بين سوبرمان وحبيبته لويس لاين وهو يقبلها أثناء الطيران بها، ووفقا لموقع "The Independent" جاء قرار الرقابة بحذف المشهد كونها رأت أن المشهد كان حساسا للغاية وغير مناسب للمشاهدات العائلية، وواجه القرار انتقادات لاذعة من قبل النقاد الذين أكدوا أن هذه النوعية من الرقابة غير متسقة ومنافقة، إذ أنها تقوم في الكثير من الأحيان بتمرير مشاهد تتسم بالعنف وتمجده، بينما تقوم بالرقابة على مشاهد بسيطة وغير مؤثرة بدواعي واهية.

وبلغت إيرادات فيلم "Superman" عالميا في أول أسبوع عرض 217 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 225 مليون وسط توقعات بتحقيقه المزيد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال العلمي والأكشن حول البطل الخارق سوبرمان وكيف أصبح أحد أقوى الشخصيات في عالم القصص المصورة، ويشارك ببطولة الفيلم كل من ديفيد كورنوست، راشيل برونسون، نيكولاس هولت، للمخرج الأمريكي جيمس جن.