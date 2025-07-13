فيلم "سوبرمان" يثير الجدل بسبب "ترامب" والعدوان على غزة

كتب- مصطفى حمزة:

حظي أحدث سلسلة أفلام "سوبرمان"، باهتمام واسع، وذلك مع بداية عرضه يوم الجمعة الماضي الموافق 11 يوليو.

وحسب تقدير موقع "فارايتي"، اقترب الفيلم من تحقيق إيرادات تصل إلى 13 مليون دولار بعد 3 أيام فقط من بداية عرضه.

ونال الفيلم، اهتماما واسعا، خاصة عقب قيام البيت الأبيض الأمريكي، عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس"، بنشر بوستر "سوبرمان"، مع وضع صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على جسد الشخصية الشهيرة.

ونشرت "سكاي نيوز عربية"، مراجعة للفيلم، عن منصة "ليتربوكسد"، وجاء بها أن العمل "يصور بشكل صريح وواضح تصرفات إسرائيل في غزة".

ورغم عدم صدور أي تصريح رسمي من مخرج الفيلم جيمس جن أو طاقم العمل يشير إلى أن الفيلم يتناول حرب غزة، فإن العديد من المشاهدين اعتبروا الفيلم إسقاطا على ما يقع في القطاع.

وجاء في برومو فيلم "سوبرمان"، مشاهد مواجهة بين جيش مسلح بالدبابات، ومجموعة من الأطفال والنساء لا يحملون إلا الحجارة، ومع إطلاق النيران، يظهر طفل يقوم بمحاولة رفع علم، وينادي مستغيثا بالبطل الخارق سوبرمان، وهي المشاهد، تحمل وفق تقدير البعض أوجه تشابه واضحة مع ما يحدث في قطاع غزة "حسب ما جاء في الموقع".

فيلم سوبرمان 2025، من بطولة ديفيد كورينسويت "سوبرمان"، ورايتشل بروسنان "لويس لين"، وسيناريو وإخراج جيمس جن.