كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة نتفليكس الرائدة في عالم الترفيه عالميا، عن تفاصيل الموسم الثاني من مسلسل "وينزداي آدامز"، وموعد طرحه، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يشاهده الجمهور على جزئين، يُعرض الأول في 6 أغسطس 2025، والثاني 3 سبتمبر من نفس العام.

وفي بيان صحفي، كشفت المنصة عن تطورات الموسم الثاني، وفيه: تعود وينزداي آدامز (جينا أورتيجا) من جديد لتجوب بخطواتها الغامضة ممرات أكاديمية "نيفرمور" ذات الطابع القوطي المهيب؛ لكن هذه المرة، كل شيء مختلف، وجوه جديدة، وأسرار مظلمة، وخطر أكبر يلوح في الأفق. في موسم تتشابك فيه العلاقات وتتقاطع فيه المصالح، تواجه وينزداي تحديات غير مسبوقة، بين أفراد عائلتها، وأصدقائها، وحتى أعدائها القدامى، لتخوض غمار عامٍ آخر من الفوضى الحالكة والكوميديا السوداء، ومن جديد تغرق وينزداي في عالم سري خارق للطبيعة يحبس الأنفاس بغموضه.

يأتي الموسم الثاني من تأليف ألفريد جوغ ومايلز ميلر، ويستمر تيم بيرتون في دوره كمخرج ومنتج تنفيذي.

المخرجون: تيم بيرتون مخرج الحلقات (201، 204، 207، 208)، وباكو كابيزاس (202، 203)، وأنجيلا روبنسون (205، 206).

أبطال المسلسل: جينا أورتيجا، وإيما مايرز، وستيف بوسيمي، وكاثرين زيتا جونز، ولويس جوزمان، وإسحاق أوردونيكس، وجوي صنداي، وبيلي بايبر، ولوياندا أوناتي لويس نياوو، وموسى مصطفى، وجورجي فارمر، وفيكتور دوروبانتو، وإيفي تمبلتون، وأوين بينتر، ونواه تايلور، وهانتر دوهان.

ضيوف الشرف: جيمي ماكشين، وجوانا لوملي، وجوناس سواتامو، وفريد أرميسن، وكريستوفر لويد، وثانديوي نيوتن، وهيذر ماتارازو، وفرانسيس أوكونور، فرانسيس أونور، ليدي غاغا.